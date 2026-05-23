DC Playoff Scenarios: पंजाब-राजस्थान का पत्ता कटते ही दिल्ली भी कर सकती है क्वालीफाई, लेकिन इन असंभव शर्तों पर जीत हासिल करनी होगी

Delhi Capitals Playoff Qualification Scenarios, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्लेऑफ की रेस अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां गणित के बड़े-बड़े समीकरण भी छोटे पड़ने लगे हैं। राजस्थान रॉयल्स (RR) की हालिया जीत ने वैसे तो दिल्ली कैपिटल्स (DC) की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कागजों पर दिल्ली अभी भी पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। अगर किस्मत और आंकड़े दोनों दिल्ली का साथ दें, तो एक बहुत ही पेचीदा रास्ते से दिल्ली अभी भी चौथे नंबर पर पहुंच सकती है। लेकिन इसके लिए दिल्ली को सिर्फ जीतना नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा चमत्कार करना होगा जो IPL इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो।