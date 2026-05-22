’15 साल के बच्चे के आगे फीकी पड़ी पूरी लीग’, इंग्लैंड में IPL से ज्यादा वैभव का क्रेज, माइकल वॉन का बड़ा दावा

Michael Vaughan on Vaibhav Sooryavanshi: इस साल क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोलने वाले आईपीएल 2026 के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का कहना है कि इस बार दुनिया भर में आईपीएल को लेकर वो पुराना वाला क्रेज थोड़ा कम दिख रहा है, और खुद इंग्लैंड (UK) में भी लोग इसे पहले की तरह नहीं देख रहे हैं। लेकिन, इसी फीके पड़े आईपीएल के बीच एक भारतीय खिलाड़ी ऐसा है जिसके नाम का क्रेज इंग्लैंड में सातवें आसमान पर पहुंच गया है। उस खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी।