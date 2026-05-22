LSG vs PBKS: प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेगी पंजाब किंग्स, दोनों टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर, पढ़ें हेड टू हेड रिकॉर्ड

पंजाब को पिछले छह मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अगर उन्हें प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए हर हाल में एलएसजी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। आईपीएल 2026 में अच्छी शुरुआत के बाद पंजाब किंग्स की फॉर्म मानो छूमंतर हो गई है। बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर को छोड़कर पिछले कुछ मुकाबलों में पीबीकेएस के बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हैं।