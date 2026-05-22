IPL 2026 Playoff Qualification scenarios: आखिरी मैच में हारकर भी ऐसे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी राजस्थान रॉयल्स, पढ़ें पूरा गणित

राजस्थान रॉयल्स के 13 मैचों में 14 अंक हैं और वह फिलहाल चौथे स्थान पर है। टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ खेलेगी। अगर राजस्थान यह मैच जीत जाती है, तो उसके 16 अंक हो जाएंगे और वह सीधे प्लेऑफ में जगह बना लेगी। लेकिन अगर वह हार जाती है, तो भी उसके पास प्लेऑफ में पहुंचने का एक मौका बचा रहेगा। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना आखिरी मैच हारना होगा और शनिवार को पंजाब किंग्स को भी अपना अंतिम मुकाबला गंवाना पड़ेगा।