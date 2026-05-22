India probable playing XI for Afghanistan Test: अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से एकमात्र टेस्‍ट के साथ भारतीय टीम के अंतरराष्‍ट्रीय अभियान की एक बार फिर शुरुआत होने जा रही है। सरफराज खान और औकिब नबी जैसे कुछ बड़े दावेदारों को बाहर कर दिया गया है और मोहम्‍मद शमी एक बार फिर दरकिनार कर दिया गया है, जिसको लेकर बीसीसीआई के चयनकर्ताओं की काफी आलोचना भी हुई। अब अगला सवाल यह है कि भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी?