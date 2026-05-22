ईशान किशन के बाद अब शुभमन गिल ने भी लिए ‘Whistle Podu’ के मजे, CSK को हराने के बाद उड़ाया मजाक

Shubman Gill Instagram caption vs CSK: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस के लिए समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी दो दिन पहले ही चेपॉक स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन ने मैच जीतने के बाद सीएसके फैंस की तरफ मुंह पर उंगली रखने और 'Whistle Podu' का मजाक उड़ाते हुए घर जाने का इशारा किया था, जिससे फैंस काफी गुस्से में थे। अब ईशान के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने भी सीएसके की दुखती रग पर हाथ रख दिया है।