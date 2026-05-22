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GT vs CSK: गुजरात टाइटंस की बड़ी जीत, चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर

IPL 2026 में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर प्लेऑफ की अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। शुभमन गिल, साईं सुदर्शन और बटलर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर CSK टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

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भारत

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Rahul Yadav

May 22, 2026

GT vs CSK IPL 2026

GT vs CSK IPL 2026 (Image: IANS)

GT vs CSK IPL 2026: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस हार के साथ ही चेन्नई का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना भी टूट गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा।

गुजरात की इस जीत ने टीम की प्लेऑफ स्थिति को और मजबूत कर दिया है जबकि चेन्नई अब टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है।

गुजरात के बल्लेबाजों ने मचाया धमाल

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साईं सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए तेज साझेदारी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।

दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। शुभमन गिल ने 37 गेंदों में 64 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक चौके और छक्के शामिल रहे। दूसरी ओर साईं सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बनाए।

जब गिल आउट हुए तब भी गुजरात की रनगति पर कोई असर नहीं पड़ा। जोस बटलर ने आखिर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 57 रन ठोक दिए। उनकी पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 229 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

बड़े लक्ष्य के दबाव में बिखरी चेन्नई

230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहली ही गेंद पर विकेट गंवा दिया, जिससे दबाव और बढ़ गया।

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनका साथ दूसरे बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं दे सके। मैथ्यू शॉर्ट ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, मगर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।

चेन्नई की बल्लेबाजी लगातार अंतराल पर विकेट गिरने की वजह से संभल नहीं पाई। एक समय टीम ने सिर्फ 63 रन तक अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद शिवम दुबे ने तेज बल्लेबाजी कर मैच में थोड़ी उम्मीद जगाई।

दुबे ने सिर्फ 17 गेंदों में 47 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। पूरी टीम 13.4 ओवर में 140 रन पर ऑलआउट हो गई।

गुजरात के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने भी मैच में शानदार काम किया। मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने तीन-तीन विकेट लेकर चेन्नई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

तेज गेंदबाजों ने शुरुआती झटके दिए, जबकि स्पिन विभाग में राशिद खान ने बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ विकेट भी निकाले। चेन्नई के बल्लेबाज किसी भी समय मैच में वापसी करते नजर नहीं आए।

प्लेऑफ की तस्वीर हुई साफ

इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। टीम अब 18 अंकों के साथ शीर्ष टीमों में बनी हुई है।

वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टीम इस सीजन उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। 14 मैचों में सिर्फ 6 जीत के साथ चेन्नई की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। इससे पहले मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स भी बाहर हो चुकी हैं।

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Vaibhav Sooryavanshi Records

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IPL 2026

Published on:

22 May 2026 12:06 am

Hindi News / Sports / GT vs CSK: गुजरात टाइटंस की बड़ी जीत, चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर

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