GT vs CSK: गुजरात टाइटंस की बड़ी जीत, चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर

GT vs CSK IPL 2026: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस हार के साथ ही चेन्नई का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना भी टूट गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा।