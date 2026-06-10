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फुटबॉल

FIFA World Cup 2026 Schedule: कब और कहां देखें फीफा वर्ल्ड कप? जारी हुआ पूरा शेड्यूल, भारतीय समय के अनुसार यहां देखें पूरी लिस्ट

FIFA World Cup 2026 Schedule in Indian Time: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल भारतीय समयानुसार जारी हो गया है। 12 जून से शुरू होने वाले इस महाकुंभ का फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा।

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भारत

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Anshika Verma

Jun 10, 2026

FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 का पूरा शेड्यूल जारी हुआ (photo - Fifa official Site)

FIFA World Cup 2026 Schedule in Indian Time: फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होने जा रहा है। 12 जून 2026 से शुरू होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट को लेकर भारतीय फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। इस बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत और मेजबान देशों के टाइम डिफरेंस की वजह से ज्यादातर मैच भारत में देर रात या सुबह-सुबह देखे जाएंगे।

भारतीय समय के अनुसार फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जरूरी तारीखें

स्टेजतारीख (IST)
ग्रुप स्टेज12 जून – 28 जून 2026
राउंड ऑफ 3229 जून – 4 जुलाई 2026
राउंड ऑफ 165 जुलाई – 8 जुलाई 2026
क्वार्टर-फाइनल10 जुलाई – 12 जुलाई 2026
सेमी-फाइनल15 जुलाई – 16 जुलाई 2026
तीसरे स्थान का मैच19 जुलाई 2026
फाइनल मैच20 जुलाई 2026

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

मैच नंबरतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला (Fixtures)मैदान / शहर (Venues)
112 जूनशुक्रवाररात 12:30 बजेमैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीकामैक्सिको सिटी
212 जूनशुक्रवारसुबह 07:30 बजेसाउथ कोरिया बनाम चेकियाजापोपान
313 जूनशनिवाररात 12:30 बजेकनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविनाटोरंटो
413 जूनशनिवारसुबह 06:30 बजेयूएसए बनाम पराग्वेलॉस एंजिल्स
514 जूनरविवाररात 12:30 बजेकतर बनाम स्विट्जरलैंडसांता क्लारा
614 जूनरविवारसुबह 03:30 बजेब्राजील बनाम मोरक्कोन्यू जर्सी
714 जूनरविवारसुबह 06:30 बजेहैती बनाम स्कॉटलैंडफॉक्सबोरो
814 जूनरविवारसुबह 09:30 बजेऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्कीवैंकूवर
914 जूनरविवाररात 10:30 बजेजर्मनी बनाम कुराकाओह्यूस्टन
1015 जूनसोमवाररात 01:30 बजेनीदरलैंड बनाम जापानआर्लिंगटन
1115 जूनसोमवारसुबह 04:30 बजेआइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोरफिलाडेल्फिया
1215 जूनसोमवारसुबह 07:30 बजेस्वीडन बनाम ट्यूनीशियागुआडालाजारा
1315 जूनसोमवाररात 09:30 बजेस्पेन बनाम केप वर्डेअटलांटा
1416 जूनमंगलवाररात 12:30 बजेबेल्जियम बनाम मिस्र (Egypt)सिएटल
1516 जूनमंगलवारसुबह 03:30 बजेसऊदी अरब बनाम उरुग्वेमियामी
1616 जूनमंगलवारसुबह 06:30 बजेईरान बनाम न्यूजीलैंडलॉस एंजिल्स
1717 जूनबुधवाररात 12:30 बजेफ्रांस बनाम सेनेगलन्यू जर्सी
1817 जूनबुधवारसुबह 03:30 बजेइराक बनाम नॉर्वेफॉक्सबोरो
1917 जूनबुधवारसुबह 06:30 बजेअर्जेंटीना बनाम अल्जीरियाकंसास सिटी
2017 जूनबुधवारसुबह 09:30 बजेऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डनसांता क्लारा
2117 जूनबुधवाररात 10:30 बजेपुर्तगाल बनाम डीआर कांगोह्यूस्टन
2218 जूनगुरुवाररात 01:30 बजेइंग्लैंड बनाम क्रोएशियाआर्लिंगटन
2318 जूनगुरुवारसुबह 04:30 बजेघाना बनाम पनामाटोरंटो
2418 जूनगुरुवारसुबह 07:30 बजेउज्बेकिस्तान बनाम कोलंबियामैक्सिको सिटी
2518 जूनगुरुवाररात 09:30 बजेचेकिया बनाम साउथ अफ्रीकाअटलांटा
2619 जूनशुक्रवाररात 12:30 बजेस्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविनालॉस एंजिल्स
2719 जूनशुक्रवारसुबह 03:30 बजेकनाडा बनाम कतरवैंकूवर
2819 जूनशुक्रवारसुबह 06:30 बजेमैक्सिको बनाम साउथ कोरियाजापोपान
2920 जूनशनिवाररात 12:30 बजेयूएसए बनाम ऑस्ट्रेलियासिएटल
3020 जूनशनिवारसुबह 03:30 बजेस्कॉटलैंड बनाम मोरक्कोफॉक्सबोरो
3120 जूनशनिवारसुबह 06:00 बजेब्राजील बनाम हैतीफिलाडेल्फिया
3220 जूनशनिवारसुबह 08:30 बजेतुर्की बनाम पराग्वेसांता क्लारा
3320 जूनशनिवाररात 10:30 बजेनीदरलैंड बनाम स्वीडनह्यूस्टन
3421 जूनरविवाररात 01:30 बजेजर्मनी बनाम आइवरी कोस्टटोरंटो
3521 जूनरविवारसुबह 05:30 बजेइक्वाडोर बनाम कुराकाओकंसास सिटी
3621 जूनरविवारसुबह 09:30 बजेट्यूनीशिया बनाम जापानगुआडालाजारा
3721 जूनरविवाररात 09:30 बजेस्पेन बनाम सऊदी अरबअटलांटा
3822 जूनसोमवाररात 12:30 बजेबेल्जियम बनाम ईरानलॉस एंजिल्स
3922 जूनसोमवारसुबह 03:30 बजेउरुग्वे बनाम केप वर्डेमियामी
4022 जूनसोमवारसुबह 06:30 बजेन्यूजीलैंड बनाम मिस्र (Egypt)वैंकूवर
4122 जूनसोमवाररात 10:30 बजेअर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रियाआर्लिंगटन
4223 जूनमंगलवाररात 02:30 बजेफ्रांस बनाम इराकफिलाडेल्फिया
4323 जूनमंगलवारसुबह 05:30 बजेनॉर्वे बनाम सेनेगलटोरंटो
4423 जूनमंगलवारसुबह 08:30 बजेजॉर्डन बनाम अल्जीरियासांता क्लारा
4523 जूनमंगलवाररात 10:30 बजेपुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तानह्यूस्टन
4624 जूनबुधवाररात 01:30 बजेइंग्लैंड बनाम घानाफॉक्सबोरो
4724 जूनबुधवारसुबह 04:30 बजेपनामा बनाम क्रोएशियाफॉक्सबोरो
4824 जूनबुधवारसुबह 07:30 बजेकोलंबिया बनाम डीआर कांगोजापोपान
4925 जूनगुरुवाररात 12:30 बजेस्विट्जरलैंड बनाम कनाडावैंकूवर
5025 जूनगुरुवाररात 12:30 बजेबोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतरसिएटल
5125 जूनगुरुवारसुबह 03:30 बजेमोरक्को बनाम हैतीअटलांटा
5225 जूनगुरुवारसुबह 03:30 बजेस्कॉटलैंड बनाम ब्राजीलमियामी
5325 जूनगुरुवारसुबह 06:30 बजेसाउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरियागुआडालाजारा
5425 जूनगुरुवारसुबह 06:30 बजेचेकिया बनाम मैक्सिकोमैक्सिको सिटी
5526 जूनशुक्रवाररात 01:30 बजेकुराकाओ बनाम आइवरी कोस्टफिलाडेल्फिया
5626 जूनशुक्रवाररात 01:30 बजेइक्वाडोर बनाम जर्मनीन्यू जर्सी
5726 जूनशुक्रवारसुबह 04:30 बजेट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंडकंसास सिटी
5826 जूनशुक्रवारसुबह 04:30 बजेजापान बनाम स्वीडनआर्लिंगटन
5926 जूनशुक्रवारसुबह 07:30 बजेतुर्की बनाम यूएसएलॉस एंजिल्स
6026 जूनशुक्रवारसुबह 07:30 बजेपराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलियासांता क्लारा
6127 जूनशनिवाररात 12:30 बजेनॉर्वे बनाम फ्रांसफॉक्सबोरो
6227 जूनशनिवाररात 12:30 बजेसेनेगल बनाम इराकटोरंटो
6327 जूनशनिवारसुबह 05:30 बजेकेप वर्डे बनाम सऊदी अरबह्यूस्टन
6427 जूनशनिवारसुबह 05:30 बजेउरुग्वे बनाम स्पेनजापोपान
6527 जूनशनिवारसुबह 08:30 बजेन्यूजीलैंड बनाम बेल्जियमवैंकूवर
6627 जूनशनिवारसुबह 08:30 बजेमिस्र (Egypt) बनाम ईरानसिएटल
6728 जूनरविवारसुबह 02:30 बजेपनामा बनाम इंग्लैंडन्यू जर्सी
6828 जूनरविवारसुबह 02:30 बजेक्रोएशिया बनाम घानाफिलाडेल्फिया
6928 जूनरविवारसुबह 05:00 बजेकोलंबिया बनाम पुर्तगालमियामी
7028 जूनरविवारसुबह 05:00 बजेडीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तानअटलांटा
7128 जूनरविवारसुबह 07:30 बजेअल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रियाकंसास सिटी
7228 जूनरविवारसुबह 07:30 बजेजॉर्डन बनाम अर्जेंटीनाआर्लिंगटन

नॉकआउट राउंड का शेड्यूल (Round of 32)

मैच नंबरतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला (Fixtures)मैदान / शहर (Venues)
7329 जूनसोमवाररात 12:30 बजेग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेतालॉस एंजिल्स
7429 जूनसोमवाररात 10:30 बजेग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेताह्यूस्टन
7530 जूनमंगलवाररात 02:00 बजेग्रुप E विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीमफॉक्सबोरो
7630 जूनमंगलवारसुबह 06:30 बजेग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेतागुआडालाजारा
7730 जूनमंगलवाररात 10:30 बजेग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेताआर्लिंगटन
781 जुलाईबुधवाररात 02:30 बजेग्रुप I विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीमन्यू जर्सी
791 जुलाईबुधवारसुबह 06:30 बजेग्रुप A विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीममैक्सिको सिटी
801 जुलाईबुधवाररात 09:30 बजेग्रुप L विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीमअटलांटा
812 जुलाईगुरुवाररात 01:30 बजेग्रुप G विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीमसिएटल
822 जुलाईगुरुवाररात 01:30 बजेग्रुप D विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीमसांता क्लारा
832 जुलाईगुरुवारसुबह 05:30 बजेग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेतालॉस एंजिल्स
843 जुलाईशुक्रवाररात 12:30 बजेग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेताटोरंटो
853 जुलाईशुक्रवारसुबह 04:30 बजेग्रुप B विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीमवैंकूवर
863 जुलाईशुक्रवारसुबह 08:30 बजेग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेताआर्लिंगटन
873 जुलाईशुक्रवाररात 11:30 बजेग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेतामियामी
884 जुलाईशनिवारसुबह 03:30 बजेग्रुप K विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीमकंसास सिटी

राउंड ऑफ 16 (Round of 16)

मैच नंबरतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला (Fixtures)मैदान / शहर (Venues)
894 जुलाईशनिवारसुबह 07:00 बजेमैच 73 का विजेता बनाम मैच 75 का विजेताह्यूस्टन
904 जुलाईशनिवाररात 10:30 बजेमैच 74 का विजेता बनाम मैच 77 का विजेताफिलाडेल्फिया
915 जुलाईरविवाररात 02:30 बजेमैच 76 का विजेता बनाम मैच 78 का विजेतान्यू जर्सी
926 जुलाईसोमवाररात 01:30 बजेमैच 79 का विजेता बनाम मैच 80 का विजेतामैक्सिको सिटी
936 जुलाईसोमवारसुबह 05:30 बजेमैच 83 का विजेता बनाम मैच 84 का विजेताआर्लिंगटन
947 जुलाईमंगलवाररात 01:30 बजेमैच 81 का विजेता बनाम मैच 82 का विजेतासिएटल
957 जुलाईमंगलवाररात 09:30 बजेमैच 86 का विजेता बनाम मैच 88 का विजेताअटलांटा
968 जुलाईबुधवाररात 01:30 बजेमैच 85 का विजेता बनाम मैच 87 का विजेतावैंकूवर

क्वार्टर-फाइनल (Quarterfinals)

मैच नंबरतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला (Fixtures)मैदान / शहर (Venues)
9710 जुलाईशुक्रवाररात 01:30 बजेमैच 89 का विजेता बनाम मैच 90 का विजेताफॉक्सबोरो
9811 जुलाईशनिवाररात 12:30 बजेमैच 93 का विजेता बनाम मैच 94 का विजेतालॉस एंजिल्स
9912 जुलाईरविवाररात 02:30 बजेमैच 91 का विजेता बनाम मैच 92 का विजेतामियामी
10012 जुलाईरविवारसुबह 06:30 बजेमैच 95 का विजेता बनाम मैच 96 का विजेताकंसास सिटी

सेमी-फाइनल (Semifinals)

मैच नंबरतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला (Fixtures)मैदान / शहर (Venues)
10115 जुलाईबुधवाररात 12:30 बजेक्वार्टर-फाइनल 97 का विजेता बनाम 98 का विजेताआर्लिंगटन
10216 जुलाईगुरुवाररात 12:30 बजेक्वार्टर-फाइनल 99 का विजेता बनाम 100 का विजेताअटलांटा

तीसरे स्थान का मैच (Third Place)

मैच नंबरतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला (Fixtures)मैदान / शहर (Venues)
10319 जुलाईरविवाररात 02:30 बजेसेमी-फाइनल 101 का हारने वाला बनाम 102 का हारने वालामियामी

महामुकाबला: फाइनल (Final)

मैच नंबरतारीखदिनसमय (IST)मुकाबला (Fixtures)मैदान / शहर (Venues)
10420 जुलाईसोमवाररात 12:30 बजेसेमी-फाइनल 101 का विजेता बनाम 102 का विजेतान्यू जर्सी

मैचों की टाइमिंग का पूरा गणित

  • दोपहर 12:00 बजे = रात 9:30 बजे (IST)
  • दोपहर 1:00 बजे = रात 10:30 बजे (IST)
  • दोपहर 3:00 बजे = रात 12:30 बजे
  • शाम 4:00 बजे = रात 1:30 बजे
  • रात 8:00 बजे = सुबह 5:30 बजे
  • रात 10:00 बजे = सुबह 7:30 बजे

तीन देश मिलकर कर रहे हैं मेजबानी

इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीन देश, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। 39 दिनों तक चलने वाले इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में कुल 12 ग्रुप बनाए गए हैं।

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FIFA World Cup 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

10 Jun 2026 03:14 pm

Published on:

10 Jun 2026 02:03 pm

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup 2026 Schedule: कब और कहां देखें फीफा वर्ल्ड कप? जारी हुआ पूरा शेड्यूल, भारतीय समय के अनुसार यहां देखें पूरी लिस्ट

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