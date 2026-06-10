ताबड़तोड़ क्रिकेट के बाद मनोरंजन की पिच पर भी चला वैभव सूर्यवंशी का जादू? अमिताभ बच्चन के साथ वायरल हुए पोस्टर्स

Vaibhav Suryavanshi Amitabh Bachchan Posters: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों वैभव सूर्यवंशी हर तरफ छाए हुए हैं। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी का नाम हर तरफ गूंज रहा है। उन्हें महज 15 साल की उम्र में टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका भी मिल गया है जिसके बाद कुछ दिन पहले पटना में उनके घर पर जश्न मनाया गया था। अब उस दौरान के कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें वैभव और अमिताभ बच्चन के पोस्टर्स पकड़े हुए लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।