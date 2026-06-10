सौतेले भाई संग अभिनेत्री की शादी से नाखुश थे आमिर खान, ईवा ग्रोवर का निजी जिंदगी पर छलका दर्द

अभिनेत्री ने बताया कि कम उम्र से ही उनके मन में शादी और परिवार बसाने का सपना था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हैदर अली खान से हुई, जो अभिनेता आमिर खान के सौतेले भाई हैं। मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ीं और बहुत कम समय में रिश्ता शादी तक पहुंच गया। परिवार की असहमति और अलग धर्म होने के बावजूद उन्होंने अपने दिल की सुनी और जीवन का बड़ा फैसला ले लिया। ईवा ने ये भी बताया कि शादी करने से पहले उन्हें आमिर खान ने चेतावनी दी थी और कहा था कि वो इस फैसले को लेकर एक बार फिर से सोच लें।