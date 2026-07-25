‘सलमान खान डर गया’, अभिनेता के नए पोस्ट से मची हलचल; छात्रों के आंदोलन के बीच फैंस बोले- ‘शेर कभी नहीं डरता’

कुछ दिनों पहले सलमान खान ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया था। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा था कि छात्र अपने भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं। सलमान ने छात्रों की मेहनत और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना करते हुए कहा था कि यही पीढ़ी भविष्य में देश का नाम रोशन करेगी। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भी अपना अनशन समाप्त करने की अपील की थी।