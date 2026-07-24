Fact Check: सलमान के बाद शाहरुख खान ने CJP Protest पर किया पोस्ट? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट

वायरल स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि शाहरुख खान ने छात्रों के समर्थन में लंबा संदेश लिखा है। पोस्ट में छात्रों की मेहनत, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही गई थी। साथ ही ये भी लिखा गया था कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठानी चाहिए। इस कथित संदेश को देखते ही हजारों लोगों ने इसे सच मान लिया और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया।