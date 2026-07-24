कौन है ये? खेसारी लाल यादव के वीडियो पर फूटा मलाइका अरोड़ा का गुस्सा, जानें क्यों लिया भोजपुरी स्टार से पंगा

हाल ही में खेसारी लाल यादव एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब वह मीडिया के कैमरों के सामने तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचे, तब उनके आसपास एक कुत्ता बैठा हुआ था। वीडियो में दिखाई देता है कि वहां मौजूद कुछ लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान कुत्ते को खींचकर और पैर से सरकाकर दूसरी तरफ ले जाया जाता है ताकि फोटो सेशन में कोई बाधा न आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने इस तरीके पर सवाल उठाए और जानवरों के साथ संवेदनशील व्यवहार की बात कही।