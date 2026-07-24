रणबीर कपूर की एक्टिंग के मुरीद हुए यश, बोले- ‘भगवान राम का रोल निभाना सबसे मुश्किल काम है’

इतना ही नहीं, कॉमिक-कॉन के दौरान यश ने अपने किरदार रावण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्होंने रावण की कहानियां सुनी हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने सिर्फ उसकी बाहरी छवि नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और सोच को समझने की कोशिश की। उनके मुताबिक, सबसे प्रभावशाली खलनायक वही होते हैं जो खुद को सही मानते हैं और अपनी विचारधारा पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। बता दें, यश ने आगे बताया कि रावण को वो केवल एक क्रूर राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व वाले इंसान की तरह पेश करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस किरदार की असली ताकत उसकी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और आत्मविश्वास में छिपी है, जिसने उसे भारतीय महाकाव्य का सबसे यादगार विरोधी बनाया।