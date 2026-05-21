फील्डिंग, तकनीक, फ़िटनेस… हर मामले में वैभव सूर्यवंशी से बेहतर है 21 साल का यह बल्लेबाज, IPL 2026 में अकेले दम पर जिताए कई मैच

वैभव पहली गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे पावरप्ले में ही आउट हो जाते हैं। इस वजह से उनकी आलोचना भी हो रही है कि उन्हें हमेशा बल्ला घुमाने के बजाय परिस्थिति के हिसाब से खेलना चाहिए। इसके अलावा फील्डिंग में कमजोरी और फिटनेस पर गंभीरता की कमी भी उनकी आलोचना का विषय है। राजस्थान रॉयल्स उन्हें अक्सर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करती है। हालांकि वे अभी सिर्फ 15 साल के हैं, इसलिए उम्मीद की जाती है कि समय के साथ इन कमियों पर वे काम कर लेंगे।