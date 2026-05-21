India A Squad for Tri Series: ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में बदलाव, हर्ष दुबे की जगह अनुकूल रॉय हुए स्क्वाड में शामिल

India A Squad for Tri Series: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे अनुकूल रॉय को त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। अनुकूल को हर्ष दुबे की जगह पर टीम से जोड़ा गया है। हर्ष का चयन अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारत की राष्ट्रीय टीम में हुआ है।