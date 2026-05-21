IPL के 2 महारिकॉर्ड ध्वस्त करने की दहलीज पर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ पलट सकता है इतिहास

यही नहीं वैभव सूर्यवंशी की नजर क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर भी होगी। गेल आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। गेल ने 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 2019 में आंद्रे रसेल और 2022 में जोस बटलर इसे तोड़ने के करीब जरूर पहुंचे लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। सूर्यवंशी इस सीजन अब तक 53 छक्के लगा चुके हैं और वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अनकैप्ड प्लेयर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं लेकिन अगर इस सीजन वह 7 छक्के और लगा देते हैं, तो वह क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे।