21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अब IPL में नहीं निकलेगी जेब से कोई पर्ची! फिन एलन को बोल्ड मारने के बाद दीपक चाहर ने दिया खास संदेश

IPL 2026 KKR vs MI: आईपीएल 2026 में दीपक चाहर का फिन एलेन को आउट करने के बाद किया गया खास सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस जश्न से उन्होंने पर्ची सेलिब्रेशन वाले क्रिकेटर्स को संदेश भी दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 21, 2026

Deepak Chahar Special Celebration

दीपक चाहर ने मनाया खास जश्न (फोटो- IPL)

Deepak Chahar Special Celebration: आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में एक शानदार पल देखने को मिला, जब दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के सलामी बल्लेबाज फिन एलन (Finn Allen) को बोल्ड किया और उसके बाद खास अंदाज में जश्न मनाया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को चार विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ उम्मीदों को जिंदा रखा।

दीपक चाहर ने मनाया खास जश्न

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर सिर्फ 147 रन ही बना पाई। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.5 ओवर में ही 148 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। Manish Pandey ने शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को पहला झटका पहले ही ओवर में लगा। दीपक चाहर की आखिरी गेंद पर फिन एलेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। इसके बाद दीपक चाहर ने जो किया, वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

विकेट लेने के बाद दीपक चाहर ने कैमरे को रुकने का इशारा किया और फिर जेब से कुछ निकालने की एक्टिंग की। हालांकि उनके हाथ खाली थे। फैंस इसे आईपीएल में चर्चित “पर्ची सेलिब्रेशन” पर तंज के तौर पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि चाहर ने इशारों-इशारों में यह संदेश दिया कि अब पर्ची निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स “पर्ची सेलिब्रेशन” को बंद करने की मांग कर चुके हैं और अब दीपक चाहर भी उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने साइलेंट तरीके से इसका विरोध किया है।

दीपक चाहर ने इस मुकाबले में तीन ओवर गेंदबाजी की और 30 रन देकर एक विकेट हासिल किया। वहीं Jasprit Bumrah ने चार ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया। मुंबई इंडियंस के सबसे सफल गेंदबाज Corbin Bosch रहे, जिन्होंने तीन ओवर में तीन विकेट चटकाए। उन्होंने बल्लेबाजी में भी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए।

पूरी तरह फ्लॉप रही MI

हालांकि इसके बावजूद मुंबई इंडियंस की टीम बड़े मौकों पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, जबकि केकेआर की इस जीत ने उनकी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है।

ये भी पढ़ें

‘क्या बुमराह के साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे’, मोहम्मद शमी की सरेआम ‘बेइज्जती’ करने वाले अजीत अगरकर पर भड़के वसीम जाफर
क्रिकेट
Wasim Jaffer on Mohammed Shami

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

21 May 2026 08:16 am

Published on:

21 May 2026 08:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अब IPL में नहीं निकलेगी जेब से कोई पर्ची! फिन एलन को बोल्ड मारने के बाद दीपक चाहर ने दिया खास संदेश

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026 में MS Dhoni के खेलने पर CSK के बैटिंग कोच ने दी फैंस को खुशखबरी! लेकिन रखी ये शर्त

MS Dhoni Injury Update in IPL 2026
क्रिकेट

KKR की जीत से इन 2 टीमों की सांसे अटकी, प्लेऑफ्स के आखिरी टिकट के लिए रेस हुई रोमांचक

KKR vs MI IPL 2026 Match 65
क्रिकेट

KKR vs MI: शुरुआत में ही लड़खड़ाई मुंबई इंडियंस, बारिश रुकने के बाद फिर से शुरू हुआ मैच

KKR vs MI
क्रिकेट

मोहम्मद शमी को अदालत ने चेक बाउंस मामले किया बाइज्‍जत बरी तो पत्नी हसीन जहां ने चल दी नई चाल

Mohammed Shami cleared in cheque bounce case
क्रिकेट

KKR vs MI: करो या मरो के मैच में अजिंक्‍य रहाणे ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, मुंबई इंडियंस में 2 बड़े बदलाव

KKR vs MI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.