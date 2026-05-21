अब IPL में नहीं निकलेगी जेब से कोई पर्ची! फिन एलन को बोल्ड मारने के बाद दीपक चाहर ने दिया खास संदेश

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर सिर्फ 147 रन ही बना पाई। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.5 ओवर में ही 148 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। Manish Pandey ने शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को पहला झटका पहले ही ओवर में लगा। दीपक चाहर की आखिरी गेंद पर फिन एलेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। इसके बाद दीपक चाहर ने जो किया, वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।