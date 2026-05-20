इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों का आमना-सामना कुल 36 बार हुआ है, जिसमें से एमआई ने 25 मुकाबले अपने नाम किए हैं तो केकेआर को सिर्फ 11 बार ही जीत नसीब हुई है। इस तरह अभी तक मुंबई का पलड़ा कुछ ज्‍यादा ही भारी नजर आ रहा है। लेकिन, उसे आज हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, क्‍योंकि इस मैच को जीतने के बाद ही वह प्‍लेऑफ की रेस में बनी रह सकती है। वहीं, टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह जीतकर केकेआर का गणित बिगाड़ सकती है।