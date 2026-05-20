बता दें कि सीजन की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से होगी, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में खेली जाएगी। इसके बाद श्रीनगर 1 से 5 अक्टूबर तक ईरानी कप होस्ट करेगा। फिर एक हफ्ते बाद रणजी ट्रॉफी एलीट का पहला फेज 11 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 नवंबर तक चलेगा। दूसरा फेज 17 जनवरी से 4 फरवरी तक खेला जाएगा। नॉकआउट मुकाबले 9 फरवरी से 3 मार्च के बीच होंगे। प्लेट डिवीजन के लिए दूसरा फेज 20 जनवरी को खत्म होगा और फाइनल 24 से 28 जनवरी के बीच होगा। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी भी दो फेज में खेली जाएगी।