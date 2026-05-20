भारतीय घरेलू ट्रॉफियों के साथ खिलाड़ी और स्टाफ। ( फाइल फोटो सोर्स: BCCI)
BCCI announces domestic schedule for 2026-27 season: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन 2026-27 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस बार घरेलू सीजन में पुरुष और महिला क्रिकेट में अलग-अलग एज ग्रुप और फॉर्मेट में कुल 1,788 मैच खेले जाने हैं। तय शेड्यूल के अनुसार एक बार फिर रणजी ट्रॉफी दो हिस्सों में खेली जाएगी और दूसरा हिस्सा विजय हजारे ट्रॉफी के खत्म होने के बाद शुरू होगा। वहीं, महिलाओं के लिए सीजन का आगाज सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी से होगा, जो 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक खेली जाएगी। सीनियर महिला वन-डे ट्रॉफी 19 दिसंबर से 10 जनवरी तक खेली जाएगी।
बता दें कि सीजन की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से होगी, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में खेली जाएगी। इसके बाद श्रीनगर 1 से 5 अक्टूबर तक ईरानी कप होस्ट करेगा। फिर एक हफ्ते बाद रणजी ट्रॉफी एलीट का पहला फेज 11 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 नवंबर तक चलेगा। दूसरा फेज 17 जनवरी से 4 फरवरी तक खेला जाएगा। नॉकआउट मुकाबले 9 फरवरी से 3 मार्च के बीच होंगे। प्लेट डिवीजन के लिए दूसरा फेज 20 जनवरी को खत्म होगा और फाइनल 24 से 28 जनवरी के बीच होगा। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी भी दो फेज में खेली जाएगी।
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