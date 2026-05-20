मैदान पर हुई लड़ाई के बाद Sanju Samson और Heinrich Klaasen ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात, फैंस हैरान

Sanju Samson vs Heinrich Klaasen: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई के एमए चिदंबरम (चेपॉक) स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए 63वें मैच में एक बहुत बड़ा हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। हमेशा शांत रहने वाले चेन्नई के विकेटकीपर संजू सैमसन और हैदराबाद के धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के बीच मैदान पर तीखी बहस (लड़ाई) हो गई थी। इस घटना के बाद से ही फैंस हैरान थे कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। अब इस पूरे विवाद पर संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन ने खुद सामने आकर चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए दिल जीतने वाली बात कही है।