बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाजों की रेल बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को मोहसिन खान से लगता है ‘डर’? सामना होते ही फेंक देते हैं विकेट

Vaibhav Sooryavanshi vs Mohsin Khan: विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैच दर मैच इतिहास रच रहे हैं। उन्‍होंने इस सीजन में जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों को भी नहीं बख्‍शा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी उन्‍होंने एक बार फिर 220+ के रन चेज में महज 38 गेंदों पर सात चौकों और 10 छक्‍कों की मदद से 93 रनों की तूफानी पारी खेली और राजस्‍थान रॉयल्‍स की जीत में अहम भूमिका निभाई। एक बार फिर वह शतक के करीब पहुंचकर चूक गए, उन्‍हें एक बार फिर मोहसिन खान ने अपना शिकार बनाया।