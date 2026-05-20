20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाजों की रेल बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को मोहसिन खान से लगता है ‘डर’? सामना होते ही फेंक देते हैं विकेट

Vaibhav Sooryavanshi vs Mohsin Khan: आईपीएल 2026 वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला खूब चल रहा है। मंगलवार रात भले ही वह शतक से चूक गए, लेकिन लखनऊ जायंट्स के खिलाफ 93 रनों की विस्‍फोटक पारी खेल राजस्‍थान रॉयल्‍स को जीत दिलाने में सफल रहे। उन्‍हें एक बार फिर मोहसिन खान ने अपना शिकार बनाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 20, 2026

Vaibhav Sooryavanshi vs Mohsin Khan

वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)

Vaibhav Sooryavanshi vs Mohsin Khan: विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैच दर मैच इतिहास रच रहे हैं। उन्‍होंने इस सीजन में जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों को भी नहीं बख्‍शा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी उन्‍होंने एक बार फिर 220+ के रन चेज में महज 38 गेंदों पर सात चौकों और 10 छक्‍कों की मदद से 93 रनों की तूफानी पारी खेली और राजस्‍थान रॉयल्‍स की जीत में अहम भूमिका निभाई। एक बार फिर वह शतक के करीब पहुंचकर चूक गए, उन्‍हें एक बार फिर मोहसिन खान ने अपना शिकार बनाया।

मोहसिन के सामने खामोश हो जाता है वैभव का बल्‍ला

आईपीएल 2026 में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की धुनाई करने वाले वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला मोहसिन खान के आगे खामोश हो जाता है। यहां बता दें कि इस सीजन में वैभव और मोहसिन का सामना दो बार हुआ है और दोनों बार ही मोहसिन ने बाजी मारी है। विश्‍व के दिग्‍गज गेंदबाजों की रेल बनाने वाले इस 15 वर्षीय युवा बल्‍लेबाज ने अब तक मोहसिन की 12 गेंदों का सामना किया है, जिनमें वह सिर्फ दो रन ही बना पाए हैं और 8 डॉट बॉल के साथ दो बार आउट भी हुए हैं।

मोहसिन खान का आईपीएल करियर

27 वर्षीय मोहसिन खान इंडियन प्रीमियर लीग में अभी तक कुल 30 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनकी 29 पारियों में उन्‍होंने 38 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनका औसत 22.87 रहा है, जबकि उन्‍होंने 8.28 की इकॉनमी से रन खर्चे हैं, जो कि टी20 क्रिकेट में अच्‍छा माना जाता है। इतना ही नहीं वह एक बार चार विकेट तो एक बार पांच विकेट हॉल भी ले चुके हैं।

अब वैभव के निशाने पर क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2012 में बनाए गए क्रिस गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने से अब सिर्फ 7 छक्के दूर हैं। वैभव अब तक आईपीएल 2026 में 13 मैचों की 13 पारियों में 53 छक्के लगा चुके हैं। उनके पास सीजन में एक लीग मैच और है और राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के बाद उनके पास और भी मौके होंगे।

वैभव अब सूझबूझ के साथ अपनी पारी को संवारते नजर आ रहे हैं। वह अब चौकों-छक्‍कों पर ही निर्भर नहीं हैं, वह अब सिंगल-डबल भी ले रहे हैं, जैसा कि हमने राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ मैच में देखा। ऐसे में पूरी संभावना है कि एक अच्छी पारी गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफी होगी। वैसे, वैभव 53 छक्के के साथ एक सीजन में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

20 May 2026 04:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाजों की रेल बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को मोहसिन खान से लगता है ‘डर’? सामना होते ही फेंक देते हैं विकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RCB फैंस के लिए आई गुड न्‍यूज, प्लेऑफ से पहले विराट कोहली के ओपनिंग पार्टनर फिल सॉल्ट की होगी वापसी

Phil Salt set to return
क्रिकेट

50 रन बनाकर Vaibhav Sooryavanshi ने हाथों से बनाया अनोखा ‘A’ का निशान, अब बोले- ये मां के लिए था

Vaibhav Suryavanshi, Vaibhav Suryavanshi celebration, Vaibhav Suryavanshi A sign meaning,, vaibhav sooryavanshi
क्रिकेट

मैदान पर हुई लड़ाई के बाद Sanju Samson और Heinrich Klaasen ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

Sanju Samson, Heinrich Klaasen, Sanju Samson Heinrich Klaasen fight,
क्रिकेट

WTC इतिहास में पहली बार बांग्‍लादेश ने भारत को पछाड़ा, जानें पाकिस्तान समेत सभी टीमों का ताजा हाल

WTC 2025-27 Points Table Update
क्रिकेट

'मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि…', विराट कोहली ने 4 साल बाद कप्तानी छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी

virat kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.