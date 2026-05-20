पाकिस्तान के खिलाफ जीत की खुशी मनाती बांग्लादेश की टीम। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
WTC 2025-27 Points Table Update: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान बांग्लादेश ने 2-0 से क्लीन स्वीप किया है। सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने 78 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है, जब पाकिस्तान को बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी है। इससे पहले बांग्लादेश ने ढाका में पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रन से हराया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली गई इस सीरीज को जीतकर बांग्लादेश ने पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा फेरबदल किया है।
बांग्लादेश 2-0 से सीरीज जीतकर छठे पायदान से एक स्थान ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, भारत अब पांचवें से छठे नंबर पर खिसक गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में यह पहली बार है, जब बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ा है। इस सीरीज को 0-2 से गंवाने वाली पाकिस्तान की टीम को भी खासा नुकसान हुआ है। वह अब सातवें से आठवें पायदान पर पहुंच गई है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम 87.50 जीत प्रतिशत के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उसके बाद दूसरे पायदान पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसका जीत प्रतिशत 77.78 है और साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में 75 प्रतिशत मैच जीतकर तीसरे पायदान पर बनी हुई है। जबकि श्रीलंका की टीम 66.67 प्रतिशत मैच जीतकर चौथे स्थान पर है।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|बेनतीजा
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|84
|87.50
|2
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|0
|1
|0
|28
|77.78
|3
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|4
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|5
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|0
|28
|58.33
|6
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|7
|इंग्लैंड
|10
|3
|6
|1
|0
|38
|31.67
|8
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|0
|4
|8.33
|9
|वेस्टइंडीज
|8
|0
|7
|1
|0
|4
|4.17
मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी 232 रन पर सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 46 रन की बढ़त मिली थी। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य दिया।
पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट को जीतने के लिए पांचवें और आखिरी दिन 121 रन की जरूरत थी। टीम के पास 3 विकेट शेष थे। पाकिस्तान बुधवार को जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उसके 316 रन पर 7 विकेट थे। लेकिन, अगले 3 विकेट 42 रन जोड़कर गिर गए। इस तरह पाकिस्तान 358 रन पर ऑलआउट हो गई और मैच 78 रन के अंतर से हार गई।
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