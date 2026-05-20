WTC 2025-27 Points Table Update: पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में मेजबान बांग्लादेश ने 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया है। सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने 78 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है, जब पाकिस्तान को बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी है। इससे पहले बांग्लादेश ने ढाका में पाकिस्‍तान को पहले टेस्ट में 104 रन से हराया था। वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत खेली गई इस सीरीज को जीतकर बांग्‍लादेश ने पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा फेरबदल किया है।