आउट होने के बाद संजू सैमसन से भिड़े हेनरिक क्लासेन, अंपायर को करना पड़ा बीच बचाव, Video वायरल

इस मुकाबले में जब सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब 15वें ओवर में मैदान पर जमकर ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि नूर अहमद की गेंद पर संजू सैमसन ने हेनरिक क्लासेन का शानदार स्टंपिंग किया। क्लासेन ने 26 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 47 रन की पारी खेली, लेकिन आउट होने के बाद वह संजू सैमसन से कुछ कहते हुए नजर आए। माहौल गरमाता देख चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने संजू सैमसन को शांत कराया। बाद में बीच-बचाव करते हुए अंपायर भी आए और उन्होंने संजू सैमसन को समझाया। हालांकि दूसरी ओर आउट होने के बाद हेनरिक क्लासेन भी काफी गुस्से में नजर आए।