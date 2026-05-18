Ban vs Pak 2nd Test: मुशफिकुर ने दिखाई मास्टरक्लास, पाकिस्तान का सूपड़ा साफ करने की दहलीज पर बांग्लादेश

Ban vs Pak 2nd Test Day 3 Highlights: बांग्लादेश के दौरे पर आई पाकिस्‍तान की टीम का बुरा हाल है। पहले टेस्‍ट में 104 रन से हारने वाली पाकिस्‍तान अब सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्‍ट में भी हार की दहलीज पर पहुंच चुकी है। उस पर 0-2 से क्‍लीन स्‍वीप का खतरा मंडरा रहा है। सिलहट में खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट के तीसरे मुशफिकुर रहीम के शानदार 14वें टेस्ट शतक की बदौलत पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तीसरे दिन स्टंप्स तक बांग्‍लादेश ने मेहमान टीम के सामने 437 रनों का विशाल लक्ष्य रखा।