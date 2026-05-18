RR vs LSG Pitch and Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 64वां मुकाबला राजस्‍थान रॉयल्‍स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। एलएसजी पहले ही नॉकआउट की रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जबकि आरआर के लिए प्‍लेऑफ के लिहाज से ये मैच बेहद ही महत्‍वपूर्ण है। पॉइंट्स टेबल में छठे स्‍थान पर खिसक चुकी रॉयल्‍स के लिए अब हर मैच करो या मरो का है। यहां से एक भी हार उसे बाहर का रास्‍ता दिखा सकती है। इस मैच से पहले आप यहां सवाई मानसिंह स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट के साथ जयपुर के मौसम का हाल जान सकते हैं।