‘मैंने टीवी पर एक तस्वीर देखी’, डगआउट में अकेले बैठे PBKS के कोच की हालत देख भावुक हुए आर अश्विन

डगआउट में हताश बैठे पंजाब किंग्स के कोच रिकी पोंटिंग। (फोटो सोर्स: स्क्रीन शॉट)
R ashwin on Ricky Ponting: पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 का अभियान अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि फ्रैंचाइजी लगातार छठी हार के बाद बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसे 23 रन से हार का मुंह देखना पड़ा है। धर्मशाला में हार ने न केवल उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका दिया, बल्कि हेड कोच रिकी पोंटिंग भी साफ तौर पर हताश दिखे। मैच खत्म होने के बाद पोंटिंग को पंजाब किंग्स के डगआउट में अकेले बैठे देखा गया, जो नजारे को चुपचाप देख रहे थे। यह पल तेजी से वायरल हो गया और भारत के पूर्व ऑलराउंडर आर अश्विन भी इस तस्वीर को देख अपने इमोशन नहीं रोक पाए।
अश्विन ने अपने यू-ट्यूब शो ऐश की बात में कहा कि यह तस्वीर पंजाब किंग्स के खराब फॉर्म के इमोशनल असर को दिखाती है। पोंटिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों के लिए हमदर्दी दिखाते हुए उन्होंने फ्रेंचाइजी के अंदर गहरे स्ट्रक्चरल मुद्दों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पर एक तस्वीर देखी। रिकी पोंटिंग डगआउट में अकेले आगे झुके हुए थे। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। वे इस टूर्नामेंट में टॉप दो में जगह बनाने की सबसे अच्छी स्थिति में थे।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे खुद से पूछ रहे होंगे कि उनसे कहां गलती हुई। मैं भी 2018 में इसी कुर्सी पर बैठा था। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि तीन या चार चैंपियन टीमें अलग-अलग होम वेन्यू पर नहीं खेलती हैं। आप मुल्लांपुर में लगातार जीत रहे थे, फिर आप धर्मशाला गए और आप लगातार तीन होम गेम हार गए।
अश्विन ने मुल्लांपुर और धर्मशाला के बीच होम गेम बांटने के पंजाब किंग्स के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि इससे रिदम और जान-पहचान में रुकावट आई है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी भी संघर्ष कर रहे हैं। पेस और बाउंस के मामले में मुल्लांपुर और धर्मशाला में बहुत बड़ा अंतर है। मिट्टी एक जैसी है, लेकिन ऊंचाई अलग है। यह पंजाब के लिए एक अवे गेम भी है। अगर वे इनमें से एक भी होम गेम जीत जाते तो वे अभी मुस्कुरा रहे होते।
अश्विन ने आगे कहा कि उन्होंने सनराइजर्स के खिलाफ मुल्लांपुर में 220 रन का बचाव किया, क्योंकि वे विकेट को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले भी वेन्यू पर प्रैक्टिस की थी। पिच बनाना एक बात है, लेकिन खुद को कंडीशन के हिसाब से ढालना अलग बात है। यह काफी निराशाजनक है।
मुझे पंजाब के लिए दुख हो रहा है। आपको अपना होम ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह बिजनेस के हिसाब से सही है, तो इसे सिर्फ बिजनेस के हिसाब से ही सही रहने दें, लेकिन अगर आप जीतना और क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आप ये गलतियां नहीं कर सकते। रिकी पोंटिंग परेशान होंगे, श्रेयस अय्यर भी होंगे, लेकिन यह बहुत मुश्किल है।
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