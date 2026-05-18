‘मैंने टीवी पर एक तस्वीर देखी’, डगआउट में अकेले बैठे PBKS के कोच की हालत देख भावुक हुए आर अश्विन

R ashwin on Ricky Ponting: पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 का अभियान अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि फ्रैंचाइजी लगातार छठी हार के बाद बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसे 23 रन से हार का मुंह देखना पड़ा है। धर्मशाला में हार ने न केवल उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका दिया, बल्कि हेड कोच रिकी पोंटिंग भी साफ तौर पर हताश दिखे। मैच खत्म होने के बाद पोंटिंग को पंजाब किंग्स के डगआउट में अकेले बैठे देखा गया, जो नजारे को चुपचाप देख रहे थे। यह पल तेजी से वायरल हो गया और भारत के पूर्व ऑलराउंडर आर अश्विन भी इस तस्‍वीर को देख अपने इमोशन नहीं रोक पाए।