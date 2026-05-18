Hardik Pandya Marriage: 22 मई को तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं हार्दिक पंड्या! उदयपुर से सामने आया बड़ा अपडेट

कई लोग सोच रहे हैं कि यह हार्दिक की तीसरी शादी कैसे हुई? दरअसल, हार्दिक ने अपनी पूर्व पत्नी नताशा से दो बार अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादी की थी। पहली शादी साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान कोर्ट मैरिज के रूप में बेहद सादगी से हुई थी। इसके बाद फरवरी 2023 में दोनों ने उदयपुर में बेहद भव्य तरीके से ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ दोबारा शादी की थी। जुलाई 2024 में दोनों का तलाक हो गया। चूंकि हार्दिक पहले ही दो बार शादी के फेरे ले चुके हैं, इसलिए माहिका शर्मा के साथ होने वाली यह शादी उनकी जिंदगी की तीसरी शादी कहलाएगी।