मैदान के बाहर खिलाड़ियों की ड्रामेबाजी की वजह से पंजाब किंग्स का हुआ ये हाल? कोच ने दिया सीधा जवाब

हालांकि, होप्स ने उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें मैदान के बाहर विवादों को पंजाब किंग्स के खराब प्रदर्शन की वजह बताया जा रहा था। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैदान के बाहर किसी भी बात ने हमारे अभियान को पटरी से उतारा है। जिस चीज ने हमारे अभियान को नुकसान पहुंचाया, वह था मैचों के दौरान लय बनाए नहीं रख पाना। जब भी ऐसा लगा कि हम मैच पर पकड़ बना रहे हैं, तब हमने ऐसी गलतियां कीं, जिनसे हमें ही नुकसान हुआ और हम खुद अपनी राह का रोड़ा बन गए।"