CSK vs SRH: एक मैच के नजीते पर टिका है इन 6 टीमों के भाग्य का फैसला, मिल सकती हैं प्लेऑफ्स की 2 टीमें

फिलहाल अंक तालिका में सबसे ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है, जिसने 13 में से 9 मैच जीतकर अंतिम 4 का टिकट हासिल कर लिया है। गुजरात टाइटंस 13 में से 8 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। SRH तीसरे स्थान पर है। उसने 12 में से 7 मैच जीते हैं। पंजाब किंग्स चौथे स्थान पर है। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने 13 मैच खेल लिए हैं और सिर्फ 6 में जीत हासिल की है। उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसकी वजह से उनके पास कुल 13 अंक हैं। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के 12-12 अंक हैं।