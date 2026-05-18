DC vs RR: राजस्थान की मुट्ठी में था मैच, फिर रियान पराग से हुई बड़ी चूक और जीत गई दिल्ली कैपिटल्स

जवाब में दिल्ली की शुरुआत अच्छी रही। अभिषेक पटेल और केएल राहुल ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं, लेकिन दोनों की धीमी पारियों ने टीम की टेंशन बढ़ा दी। 17वें ओवर तक राजस्थान रॉयल्स ने मैच में वापसी कर ली थी और यहां से उनके जीतने की संभावनाए बढ़ गईं। ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। लेकिन फिर रियान पराग ने एक गलती कर दी और मैच वहीं उनके साथ से निकल गया। दरअसल आखिरी 3 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। 17वें ओवर में आर्चर ने सिर्फ 6 रन दिए थे और स्टब्स का विकेट हासिल किया था। 18वें ओवर में रियान ने डेनोवन फरेरा को गेंदबाीज के लिए बुलाया और उन्होंने 16 रन लुटा कर बल्लेबाजों पर से प्रेसर हटा दिया।