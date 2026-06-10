ICC Rankings: अफगानिस्तान के खिलाफ शतक के बाद शुभमन गिल को फायदा, बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में आठवें स्थान पर पहुंचे

ICC Test Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताजा टेस्ट रैंकिंग (Test Ranking) में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रुक एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी जो रूट को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, भारतीय फैंस के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए 126 रन बनाने वाले शुभमन गिल दो पायदान की छलांग लगाकर अब 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं।