Pakistan T20 Squad: भारतीय टीम की ‘कॉपी’ करने लगा पाकिस्तान, एशियाई गेम्स के लिए चुनी बिना स्टार खिलाड़ियों वाली टीम

Pakistan T20 Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने जापान में 19 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 तक होने वाले एशियाई गेम्स (Asian Games 2026) के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस स्क्वाड को देखकर साफ पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के नक्शेकदम पर चल रहा है। खराब फॉर्म से जूझ रही पाकिस्तान टीम ने भारत की तरह बड़े और कड़े फैसले लेते हुए अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए है।