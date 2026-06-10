Pakistan T20 Squad: पाकिस्तान ने फिर बदला टी20 टीम का कप्तान, एशियन गेम्स 2026 के लिए किया स्क्वॉड का ऐलान

पिछले एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद से ही यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि अगले एशियन गेम्स में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि भारतीय चयनकर्ताओं ने भी एशियन गेम्स 2026 के लिए टी20 स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है और टीम इंडिया इस बार भी काफी मजबूत नजर आ रही है। शायद इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी मजबूत टीम का ऐलान किया है।