IND vs SL 2026: 9 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम, 15 अगस्त से शुरू होगा पहला मैच

India tour of Sri Lanka 2026: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज अगस्त में खेली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के अंतर्गत आने वाली यह सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। भारत को अपनी पिछली टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के हाथों घर पर हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद वह डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में पहली बार छठे स्थान पर पहुंच गया है।