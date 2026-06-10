IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी की अफगानिस्तान A के खिलाफ अगली चुनौती, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

आपको बता दें कि श्रीलंका ए के खिलाफ दांबुला में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को अच्छी शुरुआत मिली थी। पहले 6 गेंदों में उन्होंने 3 चौकों की मदद से 13 रन बना लिए थे, लेकिन चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वह पवेलियन लौट गए। वैभव सूर्यवंशी ने फुल लेंथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका बल्ला घूम गया और मिडऑफ पर खड़े श्रीलंकाई टीम के कप्तान सहन के हाथों में गेंद चली गई।