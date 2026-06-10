Ayan Raj Batting: बिहार के 14 साल के अयान राज ने जड़ा दोहरा शतक, लोग करने लगे वैभव सूर्यवंशी से तुलना

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अयान अपनी बल्लेबाजी की वजह से सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी वह जिला क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। साल 2025 में उन्होंने एक मुकाबले में 327 रन की नाबाद पारी खेली थी और इसी तिहरे शतक ने पहली बार क्रिकेट जगत का ध्यान उनकी ओर खींचा था। अयान बिहार के उभरते हुए क्रिकेटर्स में से एक हैं और अगर उनका यही फॉर्म जारी रहा, तो वह भी जल्द आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं।