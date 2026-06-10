Vaibhav Suryavanshi Weakness: वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है टर्निंग पिच पर उनकी कमजोरी, जानें कैसे कर सकते हैं सुधार

सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ज्यादातर गेंदबाजी लाइन अप को सपाट पिचों पर तहस-नहस कर दिया। उन्होंने 776 रन कूट डाले, वो भी 237 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 72 छक्के शामिल थे। टूर्नामेंट में उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो चुना ही गया, साथ ही ऑरेन्ज कैप सहित 7 अवॉर्ड्स दिए गए। ट्राई नेशन सीरीज में भी उनसे धमाकेदार बल्लेबाजी की उम्मीद थी लेकिन पहले मैच में वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या यह बल्लेबाज सिर्फ फ्लैट पिचों पर ही धमाल मचा सकता है?