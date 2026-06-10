Gaddafi Stadium Penalised: ICC ने लिया गद्दाफी स्टेडियम के खिलाफ एक्शन, लॉर्ड्स की पिच को भी बताया असंतोषजनक

आपको बता दें कि वनडे मुकाबले के लिए पिच इतनी स्लो और कम बाउंस वाली थी कि रन बनाना काफी मुश्किल हो गया था। वहीं स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही थी और शुरुआती ओवरों से ही उन्हें फायदा मिलने लगा था। आईसीसी की ओर से कहा गया कि यह वनडे के मुताबिक उपयुक्त पिच नहीं थी। पहले ही ओवर से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और पूरे मैच में ऐसा ही चलता रहा। इस तरह की पिच वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों का संतुलन बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से इसे असंतोषजनक यानी "अनसैटिस्फैक्टरी" रेटिंग दी गई।