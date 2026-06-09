Ben Stokes नाइट क्लब मामले के बाद कप्तानी छोड़ने के साथ क्रिकेट से भी ले सकते हैं संन्यास, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Ben Stokes Night Club Controversy: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की 115 रन की जीत के कुछ घंटों बाद एक घटना बड़ी हुई थी, जिसके बाद से इंग्‍लैंड के मौजूदा टेस्‍ट कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह गस एटकिंसन के साथ जीत का जश्‍न मनाने के लिए नाइट क्लब में गए थे। उनकी इस हरकत से इंग्लैंड और वेस्‍ल क्रिकेट बोर्ड (ECB) खासा नाराज है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने बेन स्‍टोक्‍स के सातने शर्त रखी है कि उन्‍हें टेस्‍ट क्रिकेट खेलने के लिए कप्‍तानी का पद छोड़ना होगा। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोक्स खुद कप्‍तानी के पद से हट सकते हैं और टेस्‍ट क्रिकेट से भी रिटायर हो सकते हैं।