वैभव सूर्यवंशी जैसा तूफानी उनका दोस्त! सिर्फ 83 गेंदों में 35 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के उड़ाकर ठोक डाला दोहरा शतक

Vaibhav Sooryavanshi Friend Ayan Raj Double Century: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में न सिर्फ अपने बल्ले से गदर मचाया, बल्कि उन्होंने टीम इंडिया का टिकट भी पक्का कर लिया। वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। इस समय वह इंडिया-ए की टीम के लिए ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं। हालांकि, अपने डेब्यू मैच में वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फैंस को उनसे एक बड़ी पारी की पूरी उम्मीद है।