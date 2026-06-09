‘इस बच्चे को चुना है Rohit Sharma की जगह’, सिर्फ 14 रन पर आउट हुए Vaibhav Sooryavanshi, सोशल मीडिया पर हो रहे जमकर ट्रोल

कुछ लोग तो रोहित शर्मा का मजाक उड़ाते हुए वैभव का बचाव करने लगे, जिसपर एक फैन ने भड़कते हुए लिखा, 'क्या तुम पागल हो जो 15 साल के बच्चे की तुलना रोहित शर्मा से कर रहे हो? बिना बात के रोहित के लिए नफरत फैलाई जा रही है।' वहीं एक सपोर्टर ने लिखा, 'शर्म करो, वह सिर्फ 15 साल का बच्चा है और तुम उसे इस तरह ट्रोल कर रहे हो।' किसी ने कोहली फैंस को घसीटा, तो किसी ने लिखा कि इस बच्चे को गौतम गंभीर की देखरेख में सिर्फ टी20 ही खेलने देना चाहिए, वरना पंत की तरह यह भी कन्फ्यूज हो जाएगा।