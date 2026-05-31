डेल स्टेन का यह बयान सिर्फ आईपीएल की चकाचौंध को लेकर नहीं था, बल्कि वह इस 15 साल के लड़के में टेस्ट क्रिकेट का भविष्य देख रहे हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हर युवा खिलाड़ी मोटी रकम और शोहरत के लिए सिर्फ टी20 फॉर्मेट के पीछे भाग रहा है, वहां डेल स्टेन चाहते हैं कि वैभव जैसा लोकप्रिय अनकैप्ड खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए। अगर वैभव जैसा उभरता हुआ सुपरस्टार भारत के लिए टेस्ट खेलने की इच्छा जताता है, तो यह पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा और पावरफुल संदेश होगा।