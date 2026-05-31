Kushal Bhurtel T20i Records: एशियन गेम्स 2026 मेन्स T20I क्वालीफायर में रविवार को सिंगापुर में धमाकेदार शुरुआत करते हुए नेपाल ने चीन के खिलाफ 313/2 का विशाल स्कोर बनाया। नेपाल की पारी ओपनर कुशाल भुर्टेल के जबरदस्त शतक और कुशाल मल्ला और रोहित पौडेल के नाबाद अर्धशतकों की वजह से दमदार रही। भुर्टेल ने 43 गेंदों पर पांच चौकों और 16 छक्कों की मदद से 129 रन बनाए। भुर्टेल ने इस पारी के एक ओवर में छह छक्‍के लगाकर ने केवल युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की, बल्कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया।