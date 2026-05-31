मैच के दौरान शॉट खेलते कुशल भुर्टेल। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Kushal Bhurtel T20i Records: एशियन गेम्स 2026 मेन्स T20I क्वालीफायर में रविवार को सिंगापुर में धमाकेदार शुरुआत करते हुए नेपाल ने चीन के खिलाफ 313/2 का विशाल स्कोर बनाया। नेपाल की पारी ओपनर कुशाल भुर्टेल के जबरदस्त शतक और कुशाल मल्ला और रोहित पौडेल के नाबाद अर्धशतकों की वजह से दमदार रही। भुर्टेल ने 43 गेंदों पर पांच चौकों और 16 छक्कों की मदद से 129 रन बनाए। भुर्टेल ने इस पारी के एक ओवर में छह छक्के लगाकर ने केवल युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की, बल्कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया।
अपनी पारी के दौरान भुर्टेल ने चीन के चेन झूओ यू की गेंदों पर लगातार छह छक्के मारे। यह इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे महंगा ओवर भी था, जिसमें चेन ने 37 रन दिए, जिसमें एक एक्स्ट्रा रन वाइड भी शामिल था। पुरुषों के T20I में एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाने वाले प्लेयर्स में सबसे ऊपर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह का नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ छह छक्के लगाए थे।
इसके बाद दूसरे नंबर पर कीरोन पोलार्ड हैं, जिन्होंने 2021 श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था। तीसरी बार टी20 इंटरनेशनल में ये कमाल 2024 में नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने कतर के खिलाफ छह छक्के लगाए थे। फिर 2025 में बुलगारिया के मनान बशीर ने जिब्राल्टर के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाए थे। कुशल भुर्टेल भी अब इस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं।
|क्रम
|खिलाड़ी
|वर्ष
|टीम
|विरोधी टीम
|एक ओवर में रन
|1
|युवराज सिंह
|2007
|भारत
|इंग्लैंड
|36 (6,6,6,6,6,6)
|2
|कीरोन पोलार्ड
|2021
|वेस्टइंडीज
|श्रीलंका
|36 (6,6,6,6,6,6)
|3
|दीपेंद्र सिंह ऐरी
|2024
|नेपाल
|कतर
|36 (6,6,6,6,6,6)
|4
|मनान बशीर
|2025
|बुल्गारिया
|जिब्राल्टर
|36 (6,6,6,6,6,6)
|5
|कुशल भुर्टेल
|2026
|नेपाल
|चीन
|37 (6,6,6,6,6, वाइड, 6)
कुशल भुर्तेल ने अपनी पारी में 16 छक्के लगाने के साथ ही एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ दिया। वैभव ने इंडिया ए के लिए एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी20 में 144 रन की पारी में 15 छक्के लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल में 37 गेंद पर टी20 शतक के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
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