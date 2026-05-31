IPL 2026 Final: आज टूट जाएगा विराट कोहली का महा-रिकॉर्ड? शुभमन गिल और साई सुदर्शन के निशाने पर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

IPL 2026 Final, Shubman Gill Sai Sudharsan partnership record: शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा रखी है। गुजरात टाइटंस (GT) की यह ओपनिंग जोड़ी अब आईपीएल इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कराने की कगार पर खड़ी है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ होने वाले फाइनल मैच में इस जोड़ी के पास आईपीएल की ऑल-टाइम नंबर-1 जोड़ी बनने का सुनहरा मौका है।