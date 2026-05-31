RCB vs GT: पिच नंबर 6 पर खेला जाएगा IPL 2026 का फाइनल, यहां दूसरी पारी में बैटिंग का मतलब मैच हारना

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अच्छी खबर यह है कि यही वह पिच है जहां उन्होंने पहली बार खिताब जीता था और अब उसी पिच पर उन्हें दोबारा फाइनल खेलने का मौका मिल रहा है। पिच मिक्स मिट्टी से बनी है, जहां गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। मतलब ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को नहीं मिल सकता है। ऐसे में जिस तरीके से दोनों टीमें खेली हैं और दोनों टीमों में बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, उसे देखते हुए एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और एक बार फिर फाइनल रोमांचक हो सकता है।