RCB vs GT: गुजरात टाइटंस का होमग्राउंड ही बन सकता है विलेन, इस सीजन जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

आपको बता दें कि इस सीजन शुभमन गिल 15 मैचों में 48 की औसत से 722 रन बना चुके हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 163 का रहा है। वहीं साई सुदर्शन भी 710 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 160 का ही रहा है। जोस बटलर ने 157 की स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं। वहीं अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात की जाए तो रजत पाटीदार, जो टीम के कप्तान हैं, उनका स्ट्राइक रेट 197 का है। विराट कोहली भी 164 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जबकि टीम डेविड का स्ट्राइक रेट 193 का है। वेंकटेश अय्यर ने 184 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।