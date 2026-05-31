बारिश की वजह से रद्द हुआ IPL 2026 का फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें कैसा है अहमदाबाद का मौसम

आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जब रिजर्व डे के दिन फाइनल मुकाबला खेला गया था। आईपीएल 2023 में Chennai Super Kings ने रिजर्व डे के दिन अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में ही Gujarat Titans को हराया था। अगर अहमदाबाद के मौसम की बात की जाए, तो भले ही उत्तर भारत में कई जगह बारिश हो रही हो, लेकिन अहमदाबाद में 31 मई को बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है। ऐसे में मैच बिना रुकावट के खेले जाने की उम्मीद है।