IPL 2026 Final: IPL में बन रहा ऐसा संयोग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत सकती है लगातार दूसरा खिताब

दूसरी ओर विराट कोहली, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के हैं, वह 600 रन बना चुके हैं और वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ना विराट के लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 177 रन बनाने होंगे। आईपीएल के इतिहास में आज तक विराट कोहली ने इतनी बड़ी पारी नहीं खेली है। ऐसे में अगर ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी जीतते हैं, तो आईपीएल का इतिहास बताता है कि पिछले 18 सीजन में सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है, जब ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी की टीम ने खिताब जीता हो।