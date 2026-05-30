IPL 2026 के बाद भारतीय टीम में वापसी पर बोले रजत पाटीदार – न उम्मीद है और ना ही चयन का इंतज़ार

फाइनल से ठीक पहले रजत पाटीदार से भारतीय टी20 टीम में वापसी को लेकर सवाल किया गया। इस पर RCB कप्तान ने साफ कहा, “मैं भारतीय टीम से जुड़े किसी भी चयन का इंतजार नहीं कर रहा, इसलिए उम्मीद भी नहीं करता।” इस सीजन पाटीदार ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 14 मैचों की 13 पारियों में 44.18 की औसत और 196.76 के स्ट्राइक रेट से 486 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक शामिल हैं। न सिर्फ बल्लेबाजी में आक्रामक भूमिका निभाई, बल्कि कप्तानी में भी संतुलित फैसले लेते हुए उन्होंने आरसीबी को लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया है।